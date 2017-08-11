賭場藏在檳榔攤 請西施幫把風
台北市警方昨在興隆路2段某檳榔攤後方，破獲1個大型的「筒子麻將」賭場，逮捕十五分幫孫姓負責人等6名賭場員工及14名賭客，現場查扣72萬多元現金，以及供賭客提神的毒咖啡包5包，還發現孫男為了防搶，還買了2把空氣長槍以及1支電擊棒壓陣，警方另發現僱檳榔攤的鄭姓西施，疑似受賭場交代，見到可疑人士隨時示警，全案依賭博罪偵辦。
文山二分局偵查隊長謝志鑫指出，警方日前獲報，興隆路某檳榔攤暗藏賭場，經循線追查，鎖定十五分幫分子在此圍事，昨晚出動大批警力前後包抄，當場逮捕孫在內的20人。
20歲的孫男一肩扛下所有刑責，承認是賭場負責人，毒品也是自己買來吸食的，警方懷疑幕後另有十五分幫的大哥主導，除將眾人法辦外，另擴大追查幕後的主使者。
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(中時)
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