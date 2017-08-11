賭場藏在檳榔攤　請西施幫把風

十五分幫份子以檳榔攤做掩護，經營筒子麻將賭場。（陳鴻偉翻攝）

賭場外面就是檳榔攤，僱攤的鄭姓女子幫忙把風。（陳鴻偉翻攝）

警方查扣72萬現金及大批賭具。（陳鴻偉攝）

孫男怕被黑吃黑行搶，買了2把長槍及電擊棒防身。（陳鴻偉攝）

警方破門時，大批賭客正賭得興起。（陳鴻偉翻攝）

鄭姓檳榔西施（右二）協助賭場把風工作。（陳鴻偉翻攝）

台北市警方昨在興隆路2段某檳榔攤後方，破獲1個大型的「筒子麻將」賭場，逮捕十五分幫孫姓負責人等6名賭場員工及14名賭客，現場查扣72萬多元現金，以及供賭客提神的毒咖啡包5包，還發現孫男為了防搶，還買了2把空氣長槍以及1支電擊棒壓陣，警方另發現僱檳榔攤的鄭姓西施，疑似受賭場交代，見到可疑人士隨時示警，全案依賭博罪偵辦。

文山二分局偵查隊長謝志鑫指出，警方日前獲報，興隆路某檳榔攤暗藏賭場，經循線追查，鎖定十五分幫分子在此圍事，昨晚出動大批警力前後包抄，當場逮捕孫在內的20人。

20歲的孫男一肩扛下所有刑責，承認是賭場負責人，毒品也是自己買來吸食的，警方懷疑幕後另有十五分幫的大哥主導，除將眾人法辦外，另擴大追查幕後的主使者。

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(中時)