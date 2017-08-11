政院：安農溪親水環境 水環境建設典範

行政院稱許安農溪的水環境營造是全國親水河岸的示範亮點。（行政院臉書）

行政院長林全今（11）日視察安農溪親水環境營造成果。行政院臉書貼文，稱許安農溪的水環境營造是全國親水河岸的示範亮點，政府將持續推動水岸地景營造計畫，使安農溪成為前瞻基礎水環境建設的典範。

行政院表示， 被民眾譽為「落羽松祕境、濃濃歐洲風」的宜蘭三星鄉安農溪，近年來水利署第一河川局分段陸續完成整治，除原有的灌溉使用，還可泛舟，也提供周邊自行車道及親水步道，並在民眾參與、在地志工共同維護下，帶動社會大眾對親水環境的認知，也讓安農溪已成為宜蘭觀光及活動熱門景點。

(中時)