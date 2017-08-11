毒鴛鴦變藥頭 各地安插藥腳還擁槍自重
基隆市1對毒鴛鴦長期吸食海洛因及安非他命，發現可以藉由轉售毒品來謀取暴利，於是向大陸藥頭批了大量的安非他命，以每公克1千元的價碼，販售給新北、基隆各區「藥腳」。警方獲報後展開追蹤，並在該情侶的「毒窟」逮人，並查獲1把改造手槍及毒品吸食器，移送法辦。
警方表示，47歲李男與44歲賴女是一對情侶，長期販毒，警方在今年5月24日破獲1名高姓男子的販毒案後，便循線追查到上游的毒鴛鴦，並在昨（10）日查獲到他們位在基金一路的藏身處，當場逮捕2人。
警方指出，當時在主嫌臥房起出1把金牛座改造手槍及12顆子彈，另外有海洛因注射針筒、安非他命吸食器等，因人證、物證俱在，2人也只好伏首認罪。
警方調查，毒鴛鴦販毒地區甚廣，遍及基隆市及新北市金山、萬里區，交易對象也很遼闊，其中還包含在新北市萬里區野柳港工作的大陸籍漁工，張姓男子來擔任藥腳。
基隆市警察局刑事警察大隊偵一隊因執行「靖夏2號專案」，偵破此次毒梟案，並於昨日將李、賴、張3人依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送基隆地檢署偵辦。
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(中時)
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