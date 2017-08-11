義守大學第一人！林勝傑加盟統一獅

林勝傑加盟統一獅，成為義守大學首名職棒球員。(獅隊提供)

統一獅再簽新生力軍！獅隊今(11日)季中選秀第七輪新秀捕手林勝傑簽約，他明起將加入二軍訓練，連同林勝傑，獅隊目前已簽下2名新秀，另為世大運備戰的陳重羽等5名球員，球隊則期望能在8月31日前簽約，屆時全完成簽約後，會一併公布所有球員的薪資及簽約金。

義聯集團2013年接手興農牛，更名義大犀牛重新出發後，也在義守大學成立棒球隊，而畢業於美和中學的林勝傑是第一屆的成員，曾於入選過中華培訓隊陣容。他大學時期能擔綱捕手和外野手，今年通過新人測試會投身季中選秀，並在第七指名獲獅隊青睞，成為義守進職棒的第一人。

除了林勝傑，獅隊先前也簽下出身輔仁大學的右投鄭鈞仁，今年度獅隊選秀8人中，已經簽下其中2人，扣除似乎有意升學、可能無法簽下的嘉義高中右投賴奕成，未簽約的有陳重羽、陳重廷、施子謙、吳桀睿等4名世大運國手，另還有第五指名的高苑科大右投黃竣彥。

(中時電子報)