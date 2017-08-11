繼美外交官員 加拿大駐古巴人員亦出現聽力受損

繼數名美國駐古巴使館人員出現聽力問題返國後，加拿大外交部10日表示，加國駐古巴一名外交官也因聽力受損接受治療。加國政府正跟美國和古巴當局一起查明原因。

美國官員告訴有線電視新聞網（CNN），這些使館人員可能在他們位於哈瓦那住處或外圍遭到聲波裝置攻擊，這種聲波超出可聽見的聲音範圍。

一些美國駐古巴首都哈瓦那的使館人員，出現原因不明的身體異狀，甚至有人永久失聰，美國遂於今年5月23日驅逐2名古巴的外交人員，向古巴政府施壓要求徹查。

(中時)