遭通緝竟大剌剌清洗珍貴林木　再添違法森林法罪責

張姓男子因案遭通緝，竟在自家庭院清洗偷竊而來的珍貴林木。（陳慶居翻攝）

珍貴林木相當多且笨重，必須動用大型吊車。（陳慶居翻攝）

台中市和平區40歲張姓男子，因過失傷害案遭台中地方法院通緝，保安警察第七總隊第五大隊東勢分隊員警獲悉後，10日晚間前往其住所查訪，赫然發現張男正在庭院大剌剌刷洗剛從大安溪床竊取的珍貴林木，不費吹灰之力，將涉嫌盜木及通緝中的張男逮捕，並扣得肖楠、扁柏等珍貴林木576公斤。

保七總隊第五大隊昨表示，張男本月4日才因過失傷害案，遭台中地院發布通緝，張姓男子有多次違反森林法紀錄，該大隊員警與他交手多次，對他並不陌生，獲悉他通緝後，10日晚間前往查緝。

警方抵達時，發現張男大剌剌在庭院裡，刷洗竊來的贓木上泥沙，他當場傻住，完全沒有逃跑或抵抗就逮。事後經東勢林區管理處雙崎工作站人員清點，共查扣珍貴肖楠、扁柏樹材7大塊及小角材2袋，總重576公斤，粗估市值將近80萬元。

警方調查，40歲有多項前科的張姓男子，坦承因與人發生車禍，對方要求賠償200萬元，對方提告他未出庭，才被法院通緝。至於警方查扣之贓木，則是他於去年11月中旬間，在苗栗縣泰安鄉大安溪象鼻橋上游溪床撿拾，暫時藏匿在住家附近果園內，才用搬運車搬回家裡，打算做成盛放石頭的底座，供自己觀賞用。

警方今年3月間會同臺中市清水分局，偵破以李姓男子為首之盜伐集團案時，張男即為共犯之一，當時並被查獲竊取之扁柏樹材3大塊；因此，張姓男子之供詞，顯然是避重就輕，再加違反森林法罪嫌。

(中時)