搭綠能運具　尋找旅遊達人

環保局為鼓勵民眾搭乘綠能運具，以深度旅遊的方式來悠遊桃園，徵求「綠色悠遊」旅遊達人玩轉桃園。（甘嘉雯翻攝）

環保局為鼓勵民眾搭乘綠能運具，以深度旅遊的方式來悠遊桃園，徵求「綠色悠遊」旅遊達人玩轉桃園。（甘嘉雯翻攝）

桃園市獲選全球7大智慧城市之一，桃園捷運、微笑單車、臺灣好行等綠能建設，都陸續建置完成，環保局為鼓勵民眾搭乘綠能運具，以深度旅遊的方式來悠遊桃園，舉辦一系列活動，徵求「綠色悠遊」的旅遊達人玩轉桃園，參加者有機會獲得電動機車等大獎，歡迎大家踴躍參與。

首波活動為「猜猜這是哪裡？」，是結合桃園景色的有獎徵答，第二波為「SHOW你的悠遊桃園」，歡迎民眾在活動臉書分享搭乘綠能運具悠遊桃園的心得，網路票選前十名可獲精美住宿券，第三波為「青塘園悠遊市集」，邀請民眾來青塘園，坐在草地上，享受日本樂團「Chirin & Dron」、黃玠、魏如萱的音樂饗宴，吹拂微風，體驗桃園的悠遊生活。

(中時)