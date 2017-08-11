體育署喊世大運奪11金 柯P：不容易

2017台北世大運進入倒數，體育署評估這屆金牌數量可上看11金。台北市長柯文哲今天傍晚接受台北電台《公民總主筆》專訪時表示，只能期望，哪有辦法下命令。他說，世大運高手很多，要拿到11面金牌不是很容易。

柯文哲表示，「考第一名的條件是第二名考的比你差」，49％在奧運奪牌的選手都有在世大運拿過牌，世大運高手很多，若拿到獎牌差不多奧運也可以拿牌了，所以想拿到11面金牌不是很容易。

被問及想看棒球賽或哪個賽事時，柯文哲表示，棒球賽打太久了，有時9局打完要3小時，沒有耐心，直接告訴他比數就好，坐3小時凍抹條。

(中時)