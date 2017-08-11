塵爆出院 啦啦隊長赴歐推廣臉部平權
世新大學新聞系大4學生林相妤，曾是系學會幹部及啦啦隊隊長，從小立志當主播，卻在兩年前的八仙塵爆中受傷，全身85%燒傷，原本活潑的她變得害羞、不喜歡人多熱鬧的地方；如今她將勇敢跨出一大步，20日啟程赴歐洲推廣臉部平權，25天行程中將收集300人的合照。
林相妤在八仙塵爆中身體、手腳及臉部有85%燒傷，創痛的復健之路，也受到歧視，她說，曾經穿壓力頭套外出，有小朋友看到會害怕，也有阿伯說出歧視的言語讓她心裡很受傷。
她說，傷口會癢、刺、痛，分分秒秒的不舒服，讓受傷沒有接受的一天；不過，她仍勇敢面對，從高中就認識的男友也一直陪在身邊，當她的精神支柱。
由陽光基金會主辦的「2017臉部平權WE ARE THE SAME!特展」，於11日至15日在高雄台鋁2樓鐘樓廣場展出，今天開幕，林相妤出席活動，分享將赴歐洲推廣臉部平權的計畫。
林相妤將於8月20日至9月14日前往英國、丹麥、瑞典、瑞士、荷蘭等5國，她將戴著壓力頭套，在街頭推廣「臉部平權」，宣導無論每個人外貌如何，都該被公平及平等的對待，預定9月14日返國，姊姊及八仙傷友郭嘉檸將分段陪伴同行。
林相妤說，25天行程中將收集300人對臉部平權的認同，她會戴壓力頭套或真面目與認同者合照，旅程中會將照片或影片PO上網，與網友分享。
(中時)
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