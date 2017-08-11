基隆第4台「吉隆」頻出包惹民怨 市府要求1天內道歉

基隆市副市長林永發要求吉隆有線電視1天內道歉，並提出優惠補償方案。（基隆市政府提供）

全國各縣市僅有單一有線電視業者之收視費率比較。（基隆市政府提供）

台北市有線電視收費比較。（基隆市政府提供）

基隆第4台「吉隆有線電視」近日頻出包，導致民眾紛紛抱怨向基隆市政府、議員及客服抱怨，指出吉隆時常工程延宕、收視斷訊、約時間又放民眾鴿子、收視費率過高等問題。對此，副市長林永發今(11)日下午召開記者，要求吉隆立即改善，並向消費者致歉，於1天內提出優惠補償方案。

林永發指出，近來許多民眾反映吉隆有線電視，因應全面數位化過程，切換訊號造成收視斷訊影響收視問題。市府要求吉隆公司應立即改善，並向消費者致歉，並於1天內提出優惠補償方案，公告大眾，以示歉意。

林永發提到，各縣市中僅有1家有線電視業者經營的縣市，共有9個，包括基隆市、新竹市、新竹縣、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣及連江縣。上述九個縣市公告今年收費標準，每戶每月收費為520元至580元。基隆市為每戶每月520元，為上述單一有線業者經營縣市者最低。

此外，有關網路傳言指台北市士林區有線電視業者每戶每月收視費用可以年繳1800元(每月150元)一事，為業者所提的促銷方案，當促銷方案結束後即恢復原價，並非常態收費。對此吉隆回應，要研議後才能對外做出回覆。

(中時)