林政賢昨飆生涯最多K 開局亂流待解決

林政賢本季表現逐漸穩定，但對於時常開局遇亂流，他也強調自己要想辦法解決。(資料照 富邦提供)

富邦悍將左投林政賢，昨役面對中信兄弟，主投6.1局僅失2分，狂飆生涯最多的8次三振，也追平生涯先發最長局數，可惜最終無關勝敗，林政賢表示，自己還是需要改進，例如開局都會遇到危機的問題。

林政賢一直被富邦視為潛力本土先發，雖然偶有精彩表現，不過時常在開局時或一局內出現大量危機不僅失分也會增加用球數，昨也在首局就因保送導致失分，他回應，自己也有發現這樣的狀況，只要首局順利度過，當天通常都會投得很順。

目前遇到這樣的事情，林政賢也試著找出辦法解決，他表示，目前還沒找出正確的方法來避免，之前也有提早進行牛棚練投，讓自己盡快熱身，會想盡辦法解決這樣的課題，先自己想方法，之後也會向教練團請教。

昨役飆出生涯對多的8次三振，林政賢說，其實就是按照捕手的配球去攻擊好球帶，與捕手配合想法，然後照自己的節奏下去投球，收到不錯的效果，他也坦言昨天很想繼續投下去，不過還是要以球隊的勝負為重。

(中時電子報)