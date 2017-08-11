郵輪市場大成長 今年拚百萬旅客
台灣港務公司統計，今年1至7月國內到港郵輪已迎接404艘次、58.2萬人次，較去年同期成長高達34.2％及26.5％，全年度有望達600艘次，而郵輪旅客有機會突破100萬人次。
交通部航政司表示，台灣目前是亞洲第二大郵輪客源市場，超越香港、新加坡及日本等國家，各大國際郵輪業者皆看好台灣郵輪旅遊消費市場，今年包含麗星郵輪、公主遊輪、歌詩達郵輪等多家國際郵輪公司，陸續開闢從基隆港及高雄港出發的母港航線，提供國人更多元品牌及航程的選擇。
為提供郵輪業者更佳的作業環境及旅運空間，港務公司正優化南北雙母港港埠硬體設施，預計2017年全數完工。
交通部表示，發展郵輪產業必須發揮城市特色，並與觀光、補給採購、文化展演等產業有效整合，未來交通部會與相關部會、地方政府及業者持續合作，目標將台灣打造成亞太地區郵輪發展重鎮。
(中時)
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