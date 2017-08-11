北港花燈研習營傳承花燈文化，嘉縣來取經

北港鎮舉辦「花燈種子教師研習營」傳承花燈文化。（張朝欣攝）

「台灣花燈原鄉」北港鎮為傳承花燈工藝，11日由花燈工藝師吳登興舉辦「花燈種子教師研習營」，不僅鎮內民眾參與，明年主辦台灣燈會的嘉義縣也派員取經，學習中小型花燈製作，共同傳承花燈文化。

北港朝天宮在1965年舉辦第1屆元宵節花燈展，至今已逾半世紀，是國內花燈先驅，當時除了中小型靜態花燈，還有大型動態花燈，帶動全國花燈展熱潮，每年吸引上百萬賞燈人潮，北港鎮因此被喻為「花燈原鄉」。

為避免傳統中小型花燈工藝流失，北港朝天宮於12年前，每年編列預算舉辦「花燈種子教師研習營」，對象以學校教師為主，有興趣的民眾也可參加，今年研習營在好收國小舉辦，由花燈工藝師吳登興指導。

今天研習營開幕典禮由北港鎮長張勝智、朝天宮董事長蔡▲▼（▲左口右永。▼得的彳改為金）、好收國小校長蘇國勳等人共同主持，共有60餘名國中小教師與民眾參加，預計完成30餘件作品。

(中時)