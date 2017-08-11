張貼不雅字海報 男子遭起訴

23歲黃姓男子去年8月11日晚上夥同洪姓少年及3名不詳姓男子，到桃園一名胡姓男子家，將印有胡男照片及「包養小三、欠錢不還」等字的海報張貼在胡家大門口，胡男報警究辦，循線查獲上情，桃園地檢署依加重誹謗罪嫌起訴。

(中時)