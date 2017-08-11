男子撿手機10天後還？ 侵占起訴

69歲張姓男子今年1月22日在桃園國際機場入境候車室的巴士座椅上，拾獲1支價值逾3萬元的iPhone 7手機，他未將手機交給警方，卻帶回家，失主報案，警方調閱監視器循線找到張男；張男供稱，當時沒發現失主，且10幾天後他還要出國，屆時再到機場交給警察，桃檢認為，張男當天就可以直接交給警方，依侵占罪嫌起訴。

(中時)