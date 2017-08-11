行車糾紛持球棒理論 快打部隊出動壓制

桃園區中正路10日晚間有兩名男子拉扯互罵，其中一方持球棒，恐發生鬥毆事件，民眾報警，勤務指揮中心立即啟動快打機制，員警到場，原來吳姓男子騎乘腳踏車與陳男所駕自小客險些發生碰撞，雙方發生口角，陳男於中正路與力行路口攔下吳男，並持球棒下車理論，雙方發生拉扯，球棒被吳男奪下，警方處理期間，陳男友人到場助勢，竟想毆打吳男遭警壓制，雙方均不提告。

(中時)