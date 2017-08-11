桃市代表隊赴美參加LLB青少棒錦標賽 市府送機

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桃市代表隊參加2017LLB青少棒錦標賽，市府送機勉勵加油。（甘嘉雯翻攝）

新明國中組成桃園市青少棒中華代表隊，11日前往美國密西根州參加「2017年世界少棒聯盟LLB世界青少棒錦標賽」，市府及球員家長特別前往桃園國際機場第2航廈送機，鼓勵選手們好好加油並預祝我國代表隊能勇奪世界冠軍，再次奪得勝利。

(中時)