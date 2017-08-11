同事拜託幫顧孕妻 主管卻帶進摩鐵激戰到流產

陳姓主管受託照顧張姓人妻，不料兩人因此萌生情愫，多次相約上摩鐵激戰，懷孕6周的張女更因此流產，張夫發現姦情後，兩人曾簽切結書允諾不再往來，事後卻仍互傳性愛照，憤而提告。新北地院今判處陳男須賠償20萬元，並須登報道歉。

張姓工程師2011年離職前，特地商請陳姓主管幫忙照顧同在公司的張妻，不料陳男卻先後10次帶張女開房間「照顧」，其中1次張妻已懷孕6周，事後3天胚胎就因發育不全而人工流產，不料張妻坐月子期間，也不顧身體孱弱，竟又偷溜出去和陳男床戰。

張夫察覺姦情，找來2人對峙，並當場簽下切結書，允諾不再往來，否則須接受法律制裁，並登報道歉。然而，兩人卻仍藕斷絲連，互傳裸照、性愛照片，甚至串謀如何讓張夫無法提告通姦，張夫更為此罹患憂鬱症。

陳男坦承犯行，但也喊冤當初簽訂切結書是受張夫脅迫，恫嚇「不簽就告訴你老婆！」強調非自願簽署，事後有寄出存證信函提出撤銷，且張女與老公已重修舊好，最近又產下一女，顯見夫妻關係已修復。

新北地院認為陳男破壞家庭，今判他須賠償20萬元，並應在《中國時報》等4報社會版刊登道歉啟事。刑事部分日前依妨害家庭罪判陳男、張女各6月徒刑，得易科罰金。

(中時)