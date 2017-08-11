核一廠2018年底除役 居民憂核廢料暫存變永存

今年6月2日超大豪雨造成核一廠輸電鐵塔倒塌，令民眾憂心核一廠一期乾貯設施的安全性。（王揚傑翻攝）

原能會於今年6月28日針對核一廠除役計畫審查同意，即將在2018年底展開除役工作，原能會已召開多次的公開說明會，徵詢相關單位及在地居民的意見。

新北市政府期許核一廠能夠準時除役，持續透過新北市核能安全監督委員會關切除役計畫的細部規畫，以及除役後的核廢料處置問題，並呼籲台電公司應尊重在地居民意見，納入除役作業的整體考量。

新北市政府表示，核一廠一期乾式貯存場的水保審查，迄今尚未取得新北市政府的水土保持設施完工證明，台電公司仍未完整釐清及回應審查意見，對於核一一期乾貯的安全疑慮尚無法排除。

此外，核廢料最終處置場及集中式貯存場的選址一直無具體進度，當地居民憂心「暫存變成永存」，擔心核一廠除役後，卻搖身一變成為大型的核廢料貯存場。

新北市核能安全監督委員會主任委員侯友宜表示，核一廠一期乾貯的水保完工證明核發與核一廠除役的順利進行不可混為一談，一期乾貯的水保必須更加嚴謹的審查，以確保安全無虞，中央主管機關及台電公司也應積極處理用過核燃料最終處置場及集中式貯存場的選址。

(中時)