北韓放話射飛彈 關島居民不慌不忙
北韓軍方日前宣稱正草擬朝美國屬地關島周圍海域發射4枚導彈的計畫，還誇口一旦發射，17分45秒就能抵達。面臨武力恫嚇，關島人民照常生活，態度平靜。總督卡爾沃也說，北韓以前就發出類似威脅，沒有人感到恐慌。
位在太平洋的關島面積543.9平方公里，相當於2個台北市，人口只有16萬人。這裡有美麗的白色沙灘與清澈的藍色海水，是國際知名觀光勝地。這座離島是美國在西太平洋的軍事要地，擁有空軍、海軍及陸戰隊等基地。軍方基地占去關島將近3分之1的面積。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，關島居民面對北韓威脅已習以為常，2012年底北韓發射人造衛星引發隔年朝鮮半島危機。當時北韓就說擁有射程可達美國本土的洲際飛彈，關島當然也在射程範圍。
這回北韓再度提起關島，說如果發射飛彈只要17分45秒就可以抵達。家園再度陷入飛彈威脅，然而接受CNN採訪的10多位居民大部分態度都很冷靜。正在岸邊釣魚的27歲關島居民馬丁尼茲，「如果是這樣，好吧，就這樣吧。但我試著不去認真想這件事」。
關島總督卡爾沃則說，大家對北韓的恫嚇只是有一點擔心，「沒有人恐慌」。他強調這裡防備完善，還有4年前部署的薩德飛彈防禦系統（THAAD），專門用來擊落來襲的飛彈。
政府要人民放心，但人民不可能完全不擔心。關島博物館職員山多斯說，「政府告訴我們保持冷靜，這裡很安全。但真實情況是，今天我們還活著，明天就走了」。
CNN造訪一間咖啡廳，裡面的年輕人則表現出漫不在乎的態度。店員拿北韓話題開玩笑，還試圖在咖啡表面用白色奶泡畫出完美的蕈狀雲。26歲的艾力克斯說，「我們知道這很嚴重，不過我認為年輕人到頭來比較不擔心這問題」。
(中時)
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