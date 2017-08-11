真的「掛羊頭賣狗肉」 詐騙集團開羊肉爐店當掩護

警方偵破以何姓兄弟為首的詐騙集團，查獲現金200多萬元、數千筆個資等不法贓證物。(林郁平攝)

警方共查扣BMW、賓士、高級休旅車及BMW重機各1輛。(林郁平攝)

桃園3名何姓兄弟檔，大哥藏匿在泰國遙控、弟弟以開設羊肉爐店作為掩護，與大陸詐騙機房合作，專門以假檢警名義詐騙國內民眾，刑事局經偵辦蒐證，將何姓兄弟檔3人及配合的水房、車手等11名嫌犯查緝到案，初步清查至少有16人被害，損失金額達3600多萬元。

台南一名楊姓婦人在今年3月間接獲詐騙電話，指她的健保卡遭到盜用，必須將戶頭的錢交由法院監管，楊婦因此被騙762萬元。刑事局偵查第九大隊調查後發現，在桃園中壢、平鎮地區活動、以何姓兄弟3人為首的詐騙集團涉嫌重大，遂報請桃園地檢署檢察官王遠志指揮偵辦。

警方調查，藏匿在泰國、綽號「阿義」的何姓大哥，負責與大陸詐騙機房及台灣車手團聯絡與指揮，擔心被車手黑吃黑，還要求洪姓水頭及水房成員擔任釘水、收水工作，負責監控車手，並將取得的贓款交付給水頭，配合的車手若遭警方於現場查獲，要求水頭作確認，並以新聞報導為準，作為集團呆帳的認列標準。

警方發現，該集團主嫌、幹部平時出入均以雙B車代步，何姓大哥更於中壢購置豪宅，作為結婚後返台新居之用，光是裝潢燈具就不惜花費近百萬元。警方清查，何嫌有多部雙B名車皆掛名於弟弟名下，弟弟名下還有2間房產、土地等財產，平日以開設羊肉爐店作為掩護。

專案小組6月先在桃園機場將準備離境的2名弟弟攔捕歸案，再與泰國移民署合作，上月將藏匿於泰國的何姓主嫌緝獲到案，並在昨日將他押解回台。全案共查扣現金200多萬元、土地2筆、田地2筆、房屋2棟、BMW、賓士、高級休旅車及BMW重機各1輛，粗估總值約5500萬元。檢警將持續追捕其他在逃嫌犯，並清查其他被害人擴大偵辦。

(中時)