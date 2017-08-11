真的「掛羊頭賣狗肉」 詐騙集團開羊肉爐店當掩護
桃園3名何姓兄弟檔，大哥藏匿在泰國遙控、弟弟以開設羊肉爐店作為掩護，與大陸詐騙機房合作，專門以假檢警名義詐騙國內民眾，刑事局經偵辦蒐證，將何姓兄弟檔3人及配合的水房、車手等11名嫌犯查緝到案，初步清查至少有16人被害，損失金額達3600多萬元。
台南一名楊姓婦人在今年3月間接獲詐騙電話，指她的健保卡遭到盜用，必須將戶頭的錢交由法院監管，楊婦因此被騙762萬元。刑事局偵查第九大隊調查後發現，在桃園中壢、平鎮地區活動、以何姓兄弟3人為首的詐騙集團涉嫌重大，遂報請桃園地檢署檢察官王遠志指揮偵辦。
警方調查，藏匿在泰國、綽號「阿義」的何姓大哥，負責與大陸詐騙機房及台灣車手團聯絡與指揮，擔心被車手黑吃黑，還要求洪姓水頭及水房成員擔任釘水、收水工作，負責監控車手，並將取得的贓款交付給水頭，配合的車手若遭警方於現場查獲，要求水頭作確認，並以新聞報導為準，作為集團呆帳的認列標準。
警方發現，該集團主嫌、幹部平時出入均以雙B車代步，何姓大哥更於中壢購置豪宅，作為結婚後返台新居之用，光是裝潢燈具就不惜花費近百萬元。警方清查，何嫌有多部雙B名車皆掛名於弟弟名下，弟弟名下還有2間房產、土地等財產，平日以開設羊肉爐店作為掩護。
專案小組6月先在桃園機場將準備離境的2名弟弟攔捕歸案，再與泰國移民署合作，上月將藏匿於泰國的何姓主嫌緝獲到案，並在昨日將他押解回台。全案共查扣現金200多萬元、土地2筆、田地2筆、房屋2棟、BMW、賓士、高級休旅車及BMW重機各1輛，粗估總值約5500萬元。檢警將持續追捕其他在逃嫌犯，並清查其他被害人擴大偵辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。