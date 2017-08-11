好球帶爭議 洪一中：也讓比賽時間拉長
Lamigo桃猿總教練洪一中昨在與統一獅一役中，因兩度到場內抗議好球帶，遭主審驅逐出場，他坦言，昨天就是要讓主審趕出去，為了挺投手，並指出主審好球帶過小，也是中職賽事時間過長的原因之一。
昨桃猿與統一獅交手中，兩隊投手共投出17次四壞球，也讓雙方總教練洪一中與黃甘霖都曾上場抗議，洪一中指出，很多球在好球帶的邊上，主審都沒有撿，實在讓投手無法投下去，也讓他們自責分率都偏高。
洪一中也提到，每年中職都討論比賽時間過長的問題，主審判定好壞球也是主因，他解釋，如果每場每隊多投50顆球，就多了100顆球，一球如果10秒，那時間不就增加很多。
昨役上場抗議，洪總指出，第二次上去就是故意要讓主審趕出場，為了就是挺自家的投手，自己不會去批評主審的公正性，但需要正視好球帶大小的問題。
(中時電子報)
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