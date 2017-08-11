街頭藝人考證掀熱潮 李炳輝流浪到彰化考上了！

彰化縣文化局舉辦彰化縣街頭藝人認證考試，掀起報考熱潮，333組中174件通過認證，「流浪到淡水」知名歌手李炳輝（右）這回流浪到彰化，考上了！（吳敏菁攝）

彰化縣文化局舉辦彰化縣街頭藝人認證考試，333組中174件通過認證。（吳敏菁攝）

彰化縣文化局舉辦「彰化縣街頭藝人」認證，吸引臥虎藏龍一顯身手，歷經2天熱鬧的考證過程，333組中共有174件通過認證，連「流浪到淡水」的知名歌手李炳輝也流浪到彰化，考上了！新血為彰化街頭表演增添更多的可看性，讓戶外展演場所的藝術素質更多元精彩。

文化局今年舉辦街頭藝人認證的評選活動，邀集藝術界專家學者擔任，就表演者的展演內容、造型創意、觀眾互動、街頭展演適宜性作為評比標準，超過80分即可過關，全國藝文高手集聚一展長才。

今年共有174件通過認證，包含視覺藝術類4件、創意工藝類15件、表演藝術類155件，代表各類藝文活動多元發展。

彰化縣街頭藝人認證活動，已連續辦理9年，為了落實街頭藝人認證的目的，讓他們有盡情展露才華的舞台，經評選通過者可到彰化縣內公告的街頭藝人展演場地展演。

包括有八卦山大佛風景區、參佛道兩側走道、九龍池景觀區、C119運輸機景觀區、鹿港鎮公會堂前廣場、鹿港藝文廊道、鹿港桂花巷藝術村、田尾公路花園等，共56處展演。

(中時)