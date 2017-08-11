汙染土壤整治預算高進度嚴重落後 中石化遭罰逾千萬

中石化安順廠目前仍在作底泥與汙水整治。（程炳璋翻攝）

中石化公司在戴奧辛汙染案二審中遭判賠近2億，僅是九牛一毛，可怕的是整治汙染土壤的經費，中石化公司目前已編列近30億的預算，整治進度還嚴重落後，僅完成2.14%，負責監督的台南市環保局連續開罰10餘次，罰款逾千萬元，今年初命令業者變更整治計畫書。

中石化公司不滿台南高分院判賠1億9000餘萬，決定上訴，但背後要花大錢的恐怕不是賠償部分，而是整治汙染土壤的經費，台南市環保局依據今年中石化公司提出的整治變更計畫書，預算已編列近30億。

安南區受戴奧辛與汞汙染的範圍分成水域與陸域，汙染土壤各為12公頃、25公頃，共約58萬噸，業者完成整治作業為13萬噸，但其中台南市環保局認定的高濃度汙染土壤的整治減量進度，僅2.14%，幾乎有98%的高汙染土壤還未整治。

依照原定的整治計畫書，業者從2010年啟動整治，到2024年5月需全數完工。目前已過一半，進度嚴重落後，台南市環保局陸續因業者未依照整治進度而開罰10餘次，每次20萬至100萬元不等，光罰款累積已達1140萬元。

寧願被罰也不願積極整治土壤，環保局官員研判是整治土壤所需的設備、人力成本太高，中石化公司光編列整治預算經費已近30億，實際執行的速度還有待觀察。

台南市環保局見業者罰不怕，整治進度牛步化，今年1月已命業者變更整治計畫書，希望業者將設備量能調到最高，如期完成整治工程。

(中時)