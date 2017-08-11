汙染土壤整治預算高進度嚴重落後 中石化遭罰逾千萬
中石化公司在戴奧辛汙染案二審中遭判賠近2億，僅是九牛一毛，可怕的是整治汙染土壤的經費，中石化公司目前已編列近30億的預算，整治進度還嚴重落後，僅完成2.14%，負責監督的台南市環保局連續開罰10餘次，罰款逾千萬元，今年初命令業者變更整治計畫書。
中石化公司不滿台南高分院判賠1億9000餘萬，決定上訴，但背後要花大錢的恐怕不是賠償部分，而是整治汙染土壤的經費，台南市環保局依據今年中石化公司提出的整治變更計畫書，預算已編列近30億。
安南區受戴奧辛與汞汙染的範圍分成水域與陸域，汙染土壤各為12公頃、25公頃，共約58萬噸，業者完成整治作業為13萬噸，但其中台南市環保局認定的高濃度汙染土壤的整治減量進度，僅2.14%，幾乎有98%的高汙染土壤還未整治。
依照原定的整治計畫書，業者從2010年啟動整治，到2024年5月需全數完工。目前已過一半，進度嚴重落後，台南市環保局陸續因業者未依照整治進度而開罰10餘次，每次20萬至100萬元不等，光罰款累積已達1140萬元。
寧願被罰也不願積極整治土壤，環保局官員研判是整治土壤所需的設備、人力成本太高，中石化公司光編列整治預算經費已近30億，實際執行的速度還有待觀察。
台南市環保局見業者罰不怕，整治進度牛步化，今年1月已命業者變更整治計畫書，希望業者將設備量能調到最高，如期完成整治工程。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。