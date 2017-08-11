花蓮豐年祭加強交安宣導 呼籲酒後不開車

員警進行酒駕宣導。(楊漢聲翻攝)

8月份開始花蓮縣各鄉鎮豐年祭陸續展開，豐濱鄉豐富部落、貓公部落、立德部落豐年祭剛落幕，接著明12日八里灣部落豐年祭登場，歡迎遊客及鄉親共襄盛舉。鳳林分局豐濱分駐所持續交通安全宣導，提醒鄉親豐年祭活動免不了會喝上幾杯助興，為避免酒後駕車上路增添危機與風險，豐濱分駐所警員張世祖昨日前往豐富部落豐年祭現場交通安全宣導，籲請民眾酒後不開車，平安回家最好。

豐年祭，是阿美族人最重要的祭典，如同漢人的「過年」，全族人都必須參與。祭典開啟時，為將訊息傳達至各聚落，按傳統必須精選體格健壯與樣貌長相最佳的年輕人擔綱「使節」，到各地分享喜訊，十分慎重。

鳳林分舉表示，暑假期間各鄉鎮豐年祭陸續登場，每年都吸引大批外地遊客與鄉親參與，參加的遊客與鄉親親身感受原住民族熱情奔放、震撼人心的傳統慶典和舞蹈，感受部落文化之美，而親朋好友相聚飲酒歡唱在所難免。

員警在活動現場呼籲遊客與鄉親，喝酒後絕對不要開車，可以在朋友中指定一位不喝酒，負責安全護送大家返家或是乘坐計程車回家。為了保障民眾生命財產安全，警方仍會持續執法取締各項重大交通違規，維護用路人行車安全。

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(中時)