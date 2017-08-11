大佛最愛卦山夕照 七夕情人節一起到八卦山放閃

彰化市公所為了迎接即將到來的浪漫七夕情人節，19日在八卦山九龍池觀景平台，隆重舉辦「愛在彰化~卦山夕照情人音樂會」！（吳敏菁攝）

彰化市公所為了迎接即將到來的浪漫七夕情人節，19日在八卦山九龍池觀景平台，隆重舉辦「愛在彰化~卦山夕照情人音樂會」！

彰化市長邱建富，八卦山九龍池景觀平台視野開闊，居高臨下可俯瞰彰化平原、遠眺可觀看西濱海岸風情，尤其夕陽西下映照彩霞餘暉的景致，更令人留連忘返。

今年情人節活動特別移師八卦山舉辦，結合卦山夕照美景及浪漫情人節，期盼此一結合觀光、情人節元素的活動可以帶給民眾浪漫及美好回憶。

音樂會還邀請偶像級歌手與團體，包括：謝凱伊、邱鋒澤、田亞霍、李千娜等藝人、許維芳與蕭小M兩位網紅歌手，以及當紅的「動漫舞團 How Are You」與「萌世代兒童街舞」等團體。

邱建富表示，市集活動是在19日當天下午2點30分展開、音樂會則在下午4點30分開始，當天出席穿著紅色或粉紅色或特殊裝扮衣飾者，可獲得紋身貼紙及摸彩券。摸彩及遊戲獎品有PS4遊戲主機、iPad平板電腦、拉花八卦山咖啡等多項好禮，敬邀各對情侶、夫妻檔一同來放閃，賞美景、聽音樂、看表演、逛市集共度浪漫情人夜。

(中時)