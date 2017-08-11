楊丞琳拍《紅衣2》 飽受失眠之苦

《紅衣小女孩2》今日在西門町踩街造勢。(威視電影)

楊丞琳殺青後仍飽受身心壓力。(威視電影)

台灣恐怖片續集《紅衣小女孩2》，為替電影上映造勢，導演程偉豪今日率領楊丞琳、飾演女兒的詹宛儒等，及20位群魔亂舞的紅衣小女孩，在西門鬧區踩街遊行，現場並發送紅色扇子與紅色雨衣，邀請路過民眾一秒變身為紅衣小女孩。許多民眾看見面貌詭譎的紅衣小女孩出動，都紛紛主動合影，導演程偉豪表示，這次為拍攝續集，做了更深入的民俗研究，希望能打造出屬於魔神仔的世界觀，及完整呈現「結界」裡的恐怖奇幻氛圍。

楊丞琳從影多年來，第1次飽受入戲太深之苦：「我一向不會把演戲的情緒帶回家，拍每部戲通常殺青了就跳脫出來，但殺青那天我以為解脫了，沒想到這個角色壓力的後勁這麼強大，讓我連3個月都睡不好。」演完《紅衣小女孩2》後，她有好幾個月都處在強大負能量中，常常動不動為了小事情落淚，跟以往的開朗性格截然不同。

(時報周刊)