國際巨星都去吃的法國菜！9月限時登台啦

「法式田雞腿小麥燉」是主廚Alain Solivérès在法國的招牌菜之一。（圖／台北君悅酒店提供）

Le Taillevent餐廳主廚Alain Solivérès將親自傳授做菜秘訣。（圖／台北君悅酒店提供）

帕芙洛娃水果蛋白蘇。（圖／台北君悅酒店提供）

法國巴黎米其林星級保持最久的傳奇餐廳Le Taillevent，現任主廚Alain Solivérès又要來台灣了！這次他不僅來台灣獻上他拿手的古典時尚法國料理，還破天荒舉辦兩場「米其林廚藝教室」，Alain Solivérès將親自傳授做菜祕訣，現場一起製作和品嚐招牌麵包、甜點，還有熱前菜的示範及試吃，學員可以近距離目睹名廚風采，並一起品嘗成果、獲領結業證書。

以米其林星級為號召的餐廳現今已不算罕見，但經過年復一年米其林嚴格審核的考驗下，在法國巴黎持續33年保有米其林3星的資歷，就是Le Taillevent餐廳了。主廚Alain Solivérès深信「好食材理當順應時令，好廚藝兼具傳統與創新」，他經常在亞洲獻藝，對東方料理頗有研究，不時將亞洲元素融入料理，在傳統與創新中開發新菜。這次，他將把他在法國的招牌料理，像是法式田雞腿小麥燉、羅西尼牛排、杏仁櫻桃鴨胸等，原汁原味搬進台北君悅酒店的寶艾西餐廳。

Le Taillevent餐廳有70餘年歷史，以精緻的「古典時尚法國料理」聞名，位於法國巴黎市第八區的精華地段，是眾所皆知的傳奇餐廳。歷史上各國領袖、政商人士、影視名流都曾在此用餐，如溫莎公爵夫婦、瑪蓮．迪鄂崔許、凱薩琳．赫本、法蘭克辛納屈，甚至西班牙超現實主義大師達利也為了Le Taillevent的美食，穿上領帶進餐廳用餐，近代明星如強尼戴普、安潔莉娜裘莉、布萊德彼特等，也都是餐廳的座上賓。

「米其林廚藝教室」開放於9月5日，分為上、下午各一場，每場限量15位，每人新台幣3500元+10%；客座料理期間則為9月6日至8日，午餐含4款餐酒每人4800元+10%，晚餐含6款餐酒每人8800元+10%。

(中時)