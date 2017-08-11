高溫頻傳 侯友宜視察世大運場館供電情形

世大運開幕在即，新北市副市長侯友宜11日下午前往新莊體育園區競賽場館視察供電情形。（陳心瑜攝）

世大運開幕在即，新北市副市長侯友宜11日下午前往新莊體育園區競賽場館視察供電情形，因近來天氣酷熱，國內各地用電吃緊，侯友宜了解電力需求、電氣室降溫機制、備用大型發電機及機電人員待命等，確保國際賽事能順利進行。

新莊體育園區內分別有棒球、足球和桌球競賽和水球等競賽與練習場館，由於近期溫度飆升，供電吃緊消息頻傳，侯友宜表示，賽事舉辦期間剛好是台灣最熱的時候，有必要規劃電力需求因應措施，確保比賽能順利進行。

新北市體育處長洪玉玲表示，電力滿載測試已於6月底完成，也已調高和台電的契約用電容量，確保臨時供電量，體育館、棒球場和足球（田徑場）3場館也各租有緊急備用的大型發電機、設置電氣室設置降溫機制，賽會期間所有機電人力包括棒球場記分板、高桿燈、電力、冷氣空調等技師均全程待命，確保賽事順利進行。

另外，侯友宜也關心發電機是否24小時均有技術人員留守，也希望警方能加派人力至監看新莊體育園區全區的監視器畫面，「新莊體育園區是新北最重要的世大運場館，要以最嚴謹的態度把關」。

(中時)