世大運選手村維安警力就位 開村前地毯式場檢
2017台北世界大學運動會，共計有142國、1萬1447人參與，各國選手都將入住林口新建的選手村內。台北市警局為強化選手村安全維護，提升維安成效，在選手村成立維安中心，警力以保安大隊為主，並結合新北市警局、保五總隊、警大協勤警力、刑事局防爆小組、婦幼警察隊、外事人員等單位支援，每日動員超過500多人，將24小時執行安檢、村內外巡邏及服務等工作。
在正式開村前，警方本周連續7天實施場地檢查，搭配新北市警局警犬隊、保三警犬及憲兵軍犬組等單位，共動用41頭偵爆犬，進行複式逐層地毯式場檢，創下警犬、軍犬出勤數量紀錄。
警方在範圍20公頃、總共34棟大樓，大樓共有627個樓層，相當於6座台北101大樓內，以4名警力為一組，搭配2隻偵爆犬，逐層進行場檢，另為確保樓層安全，規劃實施全天候24小時複式交叉巡邏及區域守望，加上CCTV近千支鏡頭，力求維安工作滴水不漏。
警方表示，為營造安全無虞選手村環境，規劃了3層防護網，第1層於選手村內規劃24小時全村巡邏，東、西村分別設置警察服務站受理諮詢及報案，俾利處理選手村各類治安事件；第2層架設3公尺高圍籬以形成封閉管制區，並於各出入口設置安檢點，針對進出人車實施嚴格安全檢查，排除危險因子進入選手村；第3層於選手村周邊加強巡邏、交通疏導、犯罪偵查及反恐維安部署、CCTV監控網、車輛安檢等措施，務求期前作好準備，迎接開村挑戰。
(中時)
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