打完架想落跑 車子故障被逮捕

本月8日凌晨4時許，36歲洪姓男子與37歲連姓男子因債務糾紛約在新北市中和區景平路談判，雙方各糾集2到3名友人到場助陣，談判中一言不合，雙方持棍棒互毆，民眾見狀報案，中和警分局立即派員前往，鬥毆眾人聽見警笛聲趨近，慌亂中各自坐上汽車一哄而散，唯獨22歲的江姓男子因車輛故障，無法發動，被趕抵的警方逮個正著。

隨後警方根據江嫌供述及調閱現場監視器，陸續通知洪嫌、連嫌雙方等人到案，偵訊後以聚眾鬥毆罪嫌將洪嫌、連嫌等7人移送新北地檢偵辦。

(中時)