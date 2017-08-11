金山甘藷伴手禮競賽 帶動老街商機
由新北市政府與金山區公所共同舉辦金山甘藷節活動20日即將登場，區公所舉辦金山甘藷伴手禮票選活動，大受店家和民眾歡迎，店家開發甘藷新產品創造特色，也成功帶動老街商機。
新北市農業局長李玟表示，去年甘藷伴手禮票選活動，利用網路行銷提高金山甘藷知名度，建立產品通路與特色，成功帶動整個金山觀光商機，因此今年參賽店家更多，總計有14個店家推出17項伴手禮参加票選競賽。
金山區長陳國欽表示，20日金山甘藷節活動當天，邀請民眾來訪金山焢窯、體驗挖甘藷、品嚐各項甘藷特色美食，及享受星光音樂會等各項活動，創造幸福美好的回憶。
由金山區公所主辦金山甘藷伴手禮票選競賽活動，經過3週試吃、品嚐及投票， 10日票選結果出爐，金山老街店家阿嬤ㄟ等路，推出黃金地瓜片、冰地瓜人氣搶搶滾，獲民眾票選第一、二名；金山敲敲門推出地瓜雙色磅蛋糕榮獲第三名，20日金山甘藷節活動會場，由新北市長朱立倫親自頒獎。
(中時)
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