日重新允許「魚鷹號」在日飛行 可能參美日聯合軍演

美軍的「魚鷹號」運輸機日前因發生墜毀意外事故而停飛，近來因北韓威脅日升，日本防衛省11日公布，允許「魚鷹號」重新在日本國內飛行。

隸屬沖繩普天間基地的「魚鷹號」於本月5日在澳洲外海墜落，造成3人死亡的事故。日本防衛大臣小野寺五典於事後要求美軍自我約束，暫停在日本國內飛行。

防衛省11日表示，美軍已向日本說明「魚鷹號」可以安全飛行，經評估後認為可允許其再度飛行。該事故是「魚鷹號」準備降落在移動中的船艦時發生的，那種降落的方式較降落陸面複雜，美軍已確認過，「魚鷹號」並沒有妨礙安全飛行的機械、構造或系統上的缺陷。

日媒報導，政府相關人士透露，「魚鷹號」11日已從沖繩普天間機場起飛，並於當天抵達青森縣的美軍三澤基地，可能將參加10日起在北海道舉行的美軍和自衛隊的聯合軍演。

(中時)