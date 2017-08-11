新北災防夏令營　200學童玩遊戲學消防知識

新北市消防局第六大隊今（11）日上午在貢寮靈鷲山舉辦災防夏令營，超過200名學童參加。（新北市消防局第六大隊提供）

新北消防局第六大隊今（11）日舉辦災防夏令營，透過闖關遊戲讓學童學習消防知識，寓教於樂。（新北市消防局第六大隊提供）

靈鷲山住持心道法師（左）親自帶領學童禪修，讓學童度過快樂充實的暑假。（新北市消防局第六大隊提供）

新北市消防局第六大隊今（11）日上午在貢寮靈鷲山舉辦災防夏令營，超過200名學童參加，透過闖關遊戲讓學童學習消防知識，寓教於樂；靈鷲山住持心道法師更親自帶領學童禪修，讓學童度過快樂充實的暑假。

新北市消防局第六大隊大隊長鄭向晃表示，今年消防夏令營活動經費由義消分隊全額贊助，透過地震體驗車、消防著裝競賽、防溺宣導等活動，帶領學童學習消防知識。

此外，靈鷲山無生道場推行「一分禪」，藉由禪修方式達到內心寧靜、和諧，也讓在場學童感受禪修之美。

(中時)