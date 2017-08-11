耕讀生活趣 4大主題活動邀你來體驗

耕讀生活趣系列活動從9月開始，讓民眾參與活動更貼近土地。(邱立雅攝)

新竹縣政府配合時令節氣舉辦體驗活動，秋季的農事體驗即將在9月開鑼，今日舉辦「2017耕讀生活趣」系列活動開跑儀式。

2017耕讀生活趣系列活動從9月9日直到11月18日，在新瓦屋水稻生態教育園區安排四大系列活動，包括傳統節氣體驗、綠生活體驗、綠生活小學堂及豐收感恩Party，提供親子在周末假期更多有趣的選擇。

耕讀生活趣農事體驗8月14日開放網路報名，詳情可上新竹縣文化局臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」查詢。

(中時)