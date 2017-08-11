被迫不倫殺死公公 竹縣驚世媳婦輕判2年半
新竹縣曾姓苦命媳婦長期遭公公性侵，自殺未果還被逼簽本票及悔過書，去年6月忍無可忍，持長刀將公公捅死，再企圖喝農藥自殺，檢方堪憐她悲慘身世，以「沒有玻璃鞋的灰姑娘」向法官求情，地院一審依殺人罪輕判2年6月。
判決指出，被告曾姓女子年僅24歲，15歲時隨改嫁的母親住到新埔蔡姓繼父家，後來與繼父兒子結婚，成了公公、媳婦關係，曾女為蔡家生下3歲兒子，但公公不僅沒更加疼惜，反而將她視為性奴對待，多年來暗地脅迫發生不倫關係，還逼她不得使用手機，斷絕對外聯絡。
曾女多次心灰意冷，企圖輕生2次但都沒成功，公公反而變本加厲，去年4月被強逼她簽下本票、悔過書，曾女求助無門，猶如活在地獄，2個月後趁有高血壓的公公頭暈要回房休息，持預藏長刀朝其胸口猛刺，接著喝農藥自殺，公公送醫不治，曾女倖存。
曾女犯案後精神狀況極度不穩，幾經開導才向檢警吐露悲慘身世，連承案檢察官都不忍心地在起訴書上，以「沒有玻璃鞋的灰姑娘」形容曾女坎坷的一生，希望法官不要判死刑或無期徒刑
合議庭法官審理時，對照曾女母親、兄弟及醫院鑑定報告，認定曾女遭公公長期性侵，另也罹患憂鬱症、創傷壓力症候群，在辨識能力不足的情況下，選擇最錯誤的方式尋求解脫，審酌曾女身世可憫，並同意賠償家屬200萬元。合議庭引用刑法19條之2及59條予以減刑，依殺人罪輕判2年6月，監護處分2年，盼能給予自新及重生的機會。
(中時)
關鍵字：媳婦
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