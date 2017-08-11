山林守護神發威 毒蟲無所遁形
新竹縣竹東分局桃山派出所夏文星所長為五峰鄉賽夏族人，在家鄉五峰山區服務多年。因其對山林甚為熟稔，又與部落有緊密聯繫，在守護山區的治安屢建奇功，被稱是「山林守護神」。
父親節當晚，夏文星在轄區巡邏，見到可疑車輛便積極盤查，共查到3.97公克的安非他命及吸食器。
昨(10)日晚間執行擴大臨檢勤務時，盤查行經車輛時，夏文星又發揮驚人的記憶力，一眼認出駕駛是曾經抓過的毒品人口，並在32歲曾姓犯嫌的隨身包包中查獲1.3公克的安非他命。
曾姓犯嫌一開始企圖狡辯，謊稱勒戒過後再也沒有使用毒品，又稱包內夾鏈袋中的塊狀物是「冰糖」，但經過毒品篩檢試劑檢驗「冰糖」呈現陽性反應，曾嫌才坦承犯行。
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(中時)
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