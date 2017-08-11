新北失業率六都最低！ 青年失業率9.6％

新北市政府勞工局推動全國首創「初次尋職青年就業服務計畫」，已協助1926名青年順利投入職場。（葉書宏翻攝）

新北市政府勞工局推動全國首創「初次尋職青年就業服務計畫」，已協助1926名青年順利投入職場。（葉書宏翻攝）

新北市政府勞工局2013年9月起推動全國首創「初次尋職青年就業服務計畫」，至今年7月底，共服務過3109名青年，順利協助1926名青年順利投入職場；勞工局長謝政達表示，今年上半年15至24歲青年失業率為9.6％，不僅遠低於六都及全國平均，更刷新自升格直轄市以來新低紀錄。

待業16個月的阿豪個性害羞、對職場有高度焦慮，畢業後根本沒有求職經驗，另一名待業6個月的小宇擁有國立大學學歷，卻在興趣與父母期待中拉扯，兩人在家人、朋友鼓勵下向就業服務站台詢問，最後都如願成為職場的新戰力，符合自己的期待。

就業服務處長吳仁煜表示，有許多如同阿豪、小宇這類型的青年，因長時間失業，又在自身條件狀況限制下，容易信心不足，不知道該如何做好就業前準備，導致職涯方向模糊，甚至與長輩期待衝突，在不斷的求職失敗挫折下，導致求職行為退縮。

「給魚吃，不如給一支釣竿！」青年藉由參加「初次尋職青年就業服務計畫」，經專業人員一對一服務，運用職業測驗及全方位密集輔導，協助青年釐清職涯方向、強化求職能力，進而順利就業。

吳仁煜強調，凡設籍新北市並於畢業後連續6個月以上，仍未就業之18至29歲初次尋職青年，參加計畫並配合接受就業輔導服務，最高可領取2萬元尋職津貼。

另外，近年青年從事非核心與替代性高的非典型工作比例逐漸增高，此類工作大多有工作收入不穩定及缺乏完整的訓練機會等特徵，對此，勞工局自2015年推動「非典型勞動青年轉正職輔導計畫」，協助年滿18至29歲設籍或居住於新北市，畢業後兩年內曾從事非典型工作合計3個月以上，目前仍從事非典型工作或待業中之青年轉正職，若配合就業輔導且於6個月內成功轉正職者，最高可領取1萬9000元津貼。

勞工局強調，歡迎符合資格的青年可透過新北市人力網、就業服務專線0800-091-580，或親至各就業服務站台提出申請。

(中時)