菁英盃》高一投不到三分線 東山許安1年練到準
自認是球隊身材最矮小的球員之一，東山高中許安用更多時間彌補。他自爆高一時三分線還碰不到框，出手姿勢也不對，改姿勢磨一年，許安現在三分線練習甚至可以有7成命中率，希望能在37人的東山高中脫穎而出，爭取HBL最終12人名單。
東山高中這段期間兵分二路，一半赴中國大陸泉州打邀請賽，另一半則到花蓮菁英盃磨練，許安與洪家億是特地被教練柯斐馨留在國內磨練，「許安從太子盃到菁英盃，我都讓他打固定先發2號，累計比賽經驗，也讓他們學習帶頭作戰。」
去年12人名單內，許安沒有怠惰，原因在今年東山又收進13名新生，「我身高只有175公分，一年級條件都比我好，190公分多的是。」
南投賽德克族許安，高一時三分線連籃框都碰不到，「我國中沒投過三分球，高一出手都在頭前面，後來改姿勢練了一年，練習5個點100球，我可以進70球。」
投籃信心增加，連帶改變許安場上心態，「以前投不到很害怕出手，會懷疑自己，現在比較好。今年給自己目標，也是希望能拚進12人名單。」
(中時電子報)
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