新北兒童藝術節 澳洲「Born in a Taxi」大玩真人西洋棋

今（11）日下午由澳洲「Born in a Taxi」團隊，搶先帶來西洋棋行動劇與小朋友同樂。（葉書宏攝）

西洋棋行動劇與小朋友同樂。（葉書宏攝）

澳洲「Born in a Taxi」團隊，搶先帶來西洋棋行動劇與小朋友同樂。（葉書宏攝）

今（11）日下午由澳洲「Born in a Taxi」團隊，搶先帶來西洋棋行動劇與小朋友同樂。（葉書宏攝）

新北市市民廣場變身超大棋盤！2017新北市兒童藝術節活動進入倒數最後一周，今（11）日下午由澳洲「Born in a Taxi」團隊，搶先帶來西洋棋行動劇與小朋友同樂，有跋扈的女王、傻傻的騎士與狡猾的士兵，正式演出將在明下午5時30分登場，歡迎民眾一起來欣賞超有趣的行動劇。

「Born in a Taxi」來自澳洲墨爾本，擅常藉由趣味誇張的肢體動作帶來即興演出，對他們來說，劇場不只是在舞台上，即使是街頭、開放空間都是他們的表演場所，尤其他們強烈關注表演者和觀眾之間的互動性，讓觀眾不只是觀賞，更能成為表演的一部分，開啟了藝術互動的新契機，深厚的表演藝術根基與創意，常受邀到國際各大藝術節演出，足跡遍韓國、日本、荷蘭、比利時等。

這次帶來的節目《The Curious Game》，將市民廣場變成一個超大棋盤，讓西洋棋角色活了過來，有跋扈的女王、傻傻的騎士與狡猾的士兵，使用符號、手勢等肢體表演方式，同時更讓觀眾成為演出的一部分，每次的演出會因為參與觀眾的不同創造出不同的結果，沒人猜的到這場遊戲的贏家會是誰，所有的答案留待現場觀眾親身來體驗。

此外，8月12日晚上7時30分有由台灣兒童劇知名品牌如果兒童劇團帶來的演出，8月13日晚上7時30分則由日本TAMAKKO-ZA和太鼓劇團壓軸，市民廣場超過20種藝術體驗也將於8月13日晚上9時迎來最後一批觀眾，不容錯過。

「2017新北市兒童藝術節」至8月13日止在市民廣場有兒童劇場演出及藝術互動體驗，市府1樓大廳的「科技藝術體驗區」則展出至8月27日，相關訊息可上「2017新北市兒童藝術節」活動官網查詢。

(中時)