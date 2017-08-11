日月潭孔雀園BOT案 明天環評公開會議

日月潭孔雀園BOT案明天將辦環評公開會議。圖為孔雀園未關閉前園區景況。(沈揮勝攝)

日月潭孔雀園BOT案鑽探過程。(沈揮勝攝)

日月潭孔雀園BOT案招商時實地探勘場景。(沈揮勝攝)

日月潭孔雀園區內老舊建物。(沈揮勝攝)

日月潭孔雀園BOT案得標廠商「孔雀園觀光股份有限公司」，明(12)日將魚池鄉新城活動中心舉辦「環評公開會議」說明環境影響相關檢討規劃及評估內容，南投縣政府觀光處今天指出，該案辦理過程均秉持依法行政，其環境影響評估由民間機構孔雀園觀光股份有限公司辦理，依規環境影響說明書送審前須完成2次上網刊登開發行為資訊及舉辦公開會議，供民眾、團體及機關可以書面、指定網站或公開會議表達意見。

「日月潭孔雀園土地觀光遊憩重大設施BOT案」環境影響評估，孔雀園觀光股份有限公司已依規於106年6月30日行政院環境保護署環評開發案論壇第1次上網公告，並於8月2日進行第2次上網公告供民眾、團體及機關自行下載，可於刊登日起20日內（106年8月23日止）以書面或網站表達意見。

為尊重在地意見，該公司已書面告知中央目的事業主管機關、南投縣議會、魚池鄉公所、魚池鄉代表會、魚池鄉村長辦公室及邵族民族議會等相關機關團體，將於明天在魚池鄉新城活動中心舉辦環評公開會議說明環境影響相關檢討規劃及評估內容，並將民眾、團體及機關表達之意見納入環境影響說明書後送主管機關審查。

南投縣政府另已完成制訂「南投縣政府促進民間參與觀光遊憩公共建設回饋金編列及運用要點」，其內容針對原民地區招商回饋計畫，未來縣內原民地區若有開發案件營收所得，將依回饋要點提撥規定比例納入「南投縣原住民族綜合發展基金」供原住民地區使用。

另BOT孔雀園觀光股份有限公司同時有提供縣內建教合作、保障30%勞工比例為南投縣縣民、優先採購當地食材、保留原住民傳統藝品之販售空間、積極與邵族表演團體洽商館內表演、協助邵族建立資源媒合與募資平台實踐邵族文化商品化、營運期間申請慈善基金會提供協助邵族相關經費補助等回饋方案，並持續積極溝通維護居民權益與地方發展雙贏。

(中時)