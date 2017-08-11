史博威7局好投 桃猿3比1力克富邦

史博威今面對富邦悍將，主投7局僅失1分，成功拿下本季第11勝。(資料照 中央社)

(21:50更新最終結果)Lamigo桃猿與富邦悍將今上演投手戰，不過桃猿首局就靠著陽耀勳的首打席開轟，第6局也利用安打串聯打下超前分，加上洋投史博威7局好投，終場以3比1拿下勝利，終止3連敗。

上半季表現亮眼的桃猿洋投史博威，此役繼續展現壓制力，僅在第3局先被林瑋恩擊出內野安打，隨後林哲瑄擊出二壘安打，失掉1分，第4局雖一度因為隊友兩度發生失誤，造成二、三壘有人，不過他也隨即穩住陣腳，最終主投7局，被擊出6支安打僅失1分，投出5次三振。

總教練洪一中指出，第4局能夠守住非常關鍵，通常單局發生兩次失誤，都會帶給投手很大的影響，但史博威還是成功穩住，加上第3個出局數李宗賢擊出的平飛球，剛好打到二壘手方向，讓球隊成功守住危機，不然結果可能不一樣。

史博威對於此役自身表現也給予肯定，他指出，今天表現還不錯，近期自己都期盼能夠降低保送數，這場比賽確實有做到，還滿意的，至於第4局的危機，因為已經兩出局，自己就是把球壓低，穩穩抓到第3個出局數。

桃猿打線部分，今陽耀勳首局首打席就轟出陽春，第6局則是林智平與王柏融接連敲安，隨後靠著陳俊秀的高飛犧牲打，以及朱育賢的安打打下2分，終場就以3比1勝出。

(中時電子報)