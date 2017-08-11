菁英盃》對決222長人 吳沛嘉：終於懂180的感覺
「終於懂180看我的感覺了。」南山205公分吳沛嘉笑說。花蓮菁英盃11日進入賽程倒數第2天，南山高中碰頭湖南省地質中學，吳沛嘉力扛對方222公分長人高世鰲，積極跑位獲教練許時清肯定，「其實只是他要不要做而已，今天機動性、碰撞性都有出來，打得不錯。」
吳沛嘉11日面對湖南拿下13分，難得對位高出他一個頭的高世鰲，吳沛嘉這回打出霸氣，湖南教練賽後還跟吳沛嘉小聊，打探他的年紀之外還對他比起大拇指，稱讚「打得不錯」。
不過吳沛嘉下了場直說，「是有被激到，今天用了90趴的力在防守高世鰲，很久沒有在前防守了，碰到他很有壓迫感。」
這個暑假吳沛嘉接受教練團「特訓」中鋒動作，主帥許時清親自下場伺候吳沛嘉，特訓收到成效。吳沛嘉不好意思說，「之前沒那麼積極，最近有變得比較好。」菁英盃結束後，南山高中將赴日本福岡移訓10天，為迎接HBL新學年暖身。
(中時電子報)
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