2017新月水道節　全台最高滑水道

「2017新月水道節」活動將於12日盛大開園，繼新北市兒童藝術節後再創一夢幻遊樂園。（葉書宏翻攝）

「2017新月水道節」活動將於12日盛大開園，繼新北市兒童藝術節後再創一夢幻遊樂園。（葉書宏翻攝）

「2017新月水道節」活動將於12日盛大開園，繼新北市兒童藝術節後再創一夢幻遊樂園。（葉書宏翻攝）

「2017新月水道節」活動將於12日盛大開園，繼新北市兒童藝術節後再創一夢幻遊樂園。新北市朱立倫市長將蒞臨現場為活動揭開序幕，為市民介紹新北市首創結合新月橋自行車牽引道設置的大型滑水道，以及水霧迷宮、親子戲水池和水上運動等6大項以水為主題遊樂設施，歡迎市民朋友共襄盛舉。

為迎接9天不間斷舉行的「2017新月水道節」，位於新月橋新莊端的新月廣場各項水樂園設施均設置完成，包括新北市首創結合新月橋自行車牽引道設置的大型滑水道，滑道長達135公尺，自新月橋上蔓延至橋下廣場，場面十分壯觀。

此外，在新月橋下廣場也設置有水霧迷宮、親子戲水池、鳥人主題滑水道、幼兒球池、水上運動區等多元設施供各年齡層清涼消暑，在新月橋下廣場顯得格外醒目。

新北市政府高灘地工程管理處表示，為維持現場安全及休憩品質本次活動採網路及現場報名，每日安排下午15時及17時30分兩個場次，每場次可體驗120分鐘，目前網路報名每場次開放300名名額已額滿，有興趣參加的民眾依然可於現場排隊報名，現場報名將釋出150個名額，陪同的家長如果不使用遊樂設施，則不須報名。

主辦單位除了歡迎民眾一起來體驗沁涼滑水樂趣外，也貼心叮嚀大家，夏日午後炎熱，請參加民眾記得做好防曬措施，並多搭乘大眾運輸工具，輕鬆開心出遊，節能減碳又環保，自明日起活動期間為期9天，天天不間斷，歡迎市民大小朋友在炎熱的暑假共赴新月橋下水樂園Fun一夏。

(中時)