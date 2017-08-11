錄取醫生被要求繳1萬元保證金 北榮違法挨罰6萬

北市勞動局今年7月底接獲民眾檢舉「台北榮民總醫院疑涉違反就業服務法規定，招募住院醫生時，要求正取人員報到需繳交保證金1萬元」，對此，北榮已違反就業服務法第5條第2項第3款規定「雇主招募或雇用員工，不得扣留求職人或員工財物或收取保證金」，遭裁處6萬元罰鍰。

依據就業服務法第5條第2項第3款規定「雇主招募或僱用員工，不得扣留求職人或員工財物或收取保證金。」北榮招募所屬家庭醫學部、放射線部及核子醫學科等單位住院醫師於錄取或徵才公告均載明「報到時繳交保證金1萬元整」，甚至載有「到職服務滿6個月後領回，未繳交保證金者視同放棄」等語。

勞動局函請北榮陳述意見，該院表示因時有錄取人員未報到而逕至他院服務，而實施錄取人員收取保證金作法，查該保證金係供為擔保聘僱契約用途，顯已違反前開規定，故勞動局按就業服務法第67條第1項規定予以裁罰。

勞動局提醒雇主於招募或僱用員工時勿違反就業服務法第5條相關規定，同時呼籲求職民眾如有類似遭遇，可檢附相關佐證資料逕向所在地勞政單位申訴，以保障自身權益；另將函請轄內各醫院將有無收取保證金、已收取金額及人數提報勞動局，並應立即改善，若未進行改善，經查證屬實，將依法論處。

(中時)