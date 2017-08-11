川普再嗆北韓：槍已上膛 軍事解決方案現全面到位

美國總統川普說重話，若北韓採取不明智行動，(美國) 軍事解決方案現已全面到位，部署就緒。（美聯社）

繼表示「烈焰與怒火」可能不夠強硬，並要金正恩「走著瞧」後，美國總統川普11日再嗆北韓，指出美方軍事解決方案現已全面到位，槍已上膛。

川普11日一早推文說，若北韓採取不明智行動，「(美國) 軍事解決方案現已全面到位，部署就緒，槍已上膛（locked and loaded）」，希望金正恩另謀他途!

北韓宣稱將在8 月中旬對關島發射飛彈。川普10日表示，他讀了有關北韓打算8月15日對關島有所行動的談話，指出要看看金正恩會對關島做什麼，「若他對關島輕舉妄動，北韓將發生過去無人曾見識過的事件。」

(中時)