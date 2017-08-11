川普口水大砲狂噴　CNN整理川氏語錄猛打臉

正在新澤西州渡假的美國總統川普，10日接受媒體提問。（美聯社）

美國總統川普在新澤西州渡假不得閒，他10日早上忙著以推特砲轟共和黨籍的參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell），罵他當了這麼多年參院領袖，還沒辦法把廢歐記健保搞定，不知道在幹嘛。

稍後川普接受隨行媒體訪問，被問到以「烈焰與怒火」嗆北韓是否太兇猛時回應「恐怕還不夠硬」，批北韓領袖金正恩「太不尊重美國，說這麼多可怕的話」「看他會對關島做什麼，他要是敢輕舉妄動，北韓會發生前所未見的事」「他們最好皮繃緊一點」。

忙了一整天，嘴砲界天王川普的口水大砲四射，向來被他譏為假新聞媒體的美國有線電視新聞網CNN，整理這天的39條川氏語錄並加上眉批打臉。

關於國會運作：川普在參院事務理應中立，但他只扮演負面角色，他曾公開威脅並強自說服自家參議員，卻都引來反效果。在評論川普暗示要把麥康諾搞下台時，CNN更只寫了兩個字：「無言」（No Word）。

關於聯合國對北韓祭出嚴厲制裁：川普喜孜孜稱他尊重中俄，但自誇兩國對制裁通過的影響力遠不如他一個人。CNN批評，川普看起來就是要把所有功勞往自己身上攬。

川普告訴記者，當天還有很多會要開，我們人很多，這是決賽。CNN忍不住酸他「把每件事都當競爭，都當真人實境秀」。

川普和記者討論落落長的阿富汗戰爭，並稱自己看過對方的專欄，CNN評論，「他是想第N次證明，自己比任何前朝總統讀過更多報導。」關於禁止跨性別從軍，川普自豪說，他可是拿了很多軍方票。CNN反問：很多是多少？大選已經結束275天了。

俄羅斯總統普丁要求美駐莫斯科大使館大砍外交人員，川普說感謝普丁幫忙美國政府省錢，這回應讓CNN一頭霧水：他到底知不知道，這是俄國在報復美國啊？另外，政府還是得支付這些人薪資。

(中時)