傳為王文洋掰了男友 女主播感傷PO文：謝謝你傷害了我

傳是王文洋新歡，蔡尚樺否認。(本報系資料照、取自蔡尚樺臉書)

蔡尚樺為烏龍緋聞情緒低落。(取自蔡尚樺臉書)

東森財經美女主播蔡尚樺近日被爆是總裁王文洋的新歡，傳出她交往多年的交大男友因此震怒，分手說掰掰，對此蔡尚樺否認分手，稱不是每個人看到300億都會貼過去，男友也特地在臉書PO文力挺：「我也相信黑暗不會掩蓋妳的光，我們永遠都在！」

無端捲入烏龍緋聞，蔡尚樺為此心情低落，還一度考慮要不要離開主播台，今（11日）在臉書透露最近讀到陳文茜一段文字，特別有感觸，「謝謝你傷害了我，傷害本就是人生常態。那些因傷害帶來的痛苦，增加了見識，讓我們成長！無形中他雕塑了我們的生命刻痕，當有一天我們能微笑的看著這些刻痕而不覺得痛時，

我們已是不同的人。」

蔡尚樺同時也PO出一張美照重振心情，表示會選擇讓傷害變成人生勳章，努力讓自己更強大，用更好的作品說話。

(中時電子報)