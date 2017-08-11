世界杯圍棋配對賽前夕 韓選手提醒搭擋別因黑嘉嘉美貌分心

2017年「世界杯圍棋配對最強位賽」11日在東京舉行分組抽籤記者會，中華台北隊黑嘉嘉7段和陳詩淵9段搭檔12日將迎戰南韓崔精7段、朴廷桓9段。(黃菁菁攝)

2017年「世界杯圍棋配對最強位賽」11日在東京舉行分組抽籤記者會，日本隊的謝依旻6段與井山裕太9段12日將迎戰藤澤里菜3段和羽根直樹9段。(黃菁菁攝)

2017年「世界杯圍棋配對最強位賽」11日在東京舉行分組抽籤記者會。參賽的4隊選手(左起)為南韓崔精7段、朴廷桓9段；中華台北隊黑嘉嘉7段和陳詩淵9段；日本隊的謝依旻6段與井山裕太9段；藤澤里菜3段和羽根直樹9段。(黃菁菁攝)

2017年「世界杯圍棋配對最強位賽」11日在東京舉行分組抽籤記者會，台灣棋士黑嘉嘉的美貌成場上的話題。(黃菁菁攝)

2017年「世界杯圍棋配對最強位賽」11日在東京舉行分組抽籤記者會，台灣棋士黑嘉嘉和台灣旅日棋士謝依旻一同參賽。(黃菁菁攝)

2017年「世界杯圍棋配對最強位賽」11日在東京舉行分組抽籤記者會，中華台北隊由去年的亞軍陳詩淵和黑嘉嘉出賽，台灣旅日棋士謝依旻與井山裕太則代表日本隊出賽。南韓選手崔精說，「希望搭檔朴廷桓不要被黑嘉嘉的美貌吸引，光顧著看她而不專心下棋了。」

配對賽採淘汰賽方式進行，11日抽籤的結果是，黑嘉嘉7段和陳詩淵9段的搭檔對戰南韓崔精7段、朴廷桓9段。日本隊的謝依旻6段與井山裕太9段對戰藤澤里菜3段和羽根直樹9段。最後贏得冠軍者，可於10月上旬挑戰去年的冠軍搭檔，中國隊的於之瑩5段和柯潔9段。

每位選手被問及對自身和對手的評價時，與後輩藤澤里菜一同出賽的謝依旻謙虛的表示，「最近老是輸給藤澤，不過這次是配對賽，我的搭檔又是日本最強的棋士井山，相信有贏的機會。」井山則說，「去年我們輸得很不甘心，期待今年會有令人開心的結果。」

黑嘉嘉表示，「去年我們拿到亞軍，希望今年也能有好成績。」陳詩淵則說:「與嘉嘉已經是第3次搭檔了，我們也常常一起練習，在實力上我們可能不如南韓選手，但在配合度上我們應該比較強，希望會有好成績。」

最強位賽的冠軍隊可贏得1000萬日圓獎金、亞軍隊可獲得200萬日圓奬金、第3名150萬日圓，第4名120萬日圓。冠軍隊若在10月的「世界杯圍棋配對最強位決定賽」挑戰成功，則兩次比賽總計可贏得1500萬日圓的獎金。去年的最強位保持組合的中國隊若連霸成功的話，則可獲得1000萬日圓的獎金。

(中時)