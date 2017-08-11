王功漁港西側路燈逾半年不亮 漁民摸黑作業

王功漁港西側海堤內的港區道路，10餘盞路燈近1年不亮，漁民抱怨都得在夜間摸黑作業。（謝瓊雲攝）

漁民施守進指出，漁港西側道路到了晚上因路燈損壞不亮，漆黑一片，漁民從岸邊走上浮動碼頭、上漁船作業，都得摸黑。

王功漁港西側海堤內的港區道路，10餘盞路燈近1年不亮，漁民抱怨都得在夜間摸黑作業。（謝瓊雲攝）

王功漁港西側海堤內的港區道路，10餘盞路燈近1年不亮，漁民抱怨都得在夜間摸黑作業來長期都不亮，唯一個公共藝術「起飛」下方探照燈四月間也壞了。（謝瓊雲攝）

位在王功漁港西側海堤、燈塔通往王者之弓橋的港區道路路燈，逾半年都不亮，港區內停靠上百艘船筏，漁民抱怨每天都得摸黑出海或返港；彰化縣農業處表示近日將召集漁民及相關單位會勘修復。

2017王功漁火節上周風光落幕，今年煙火秀加上萬盞LED燈，兩天創下32萬次人潮，但漁民卻吐槽，漁港西側約500公尺長港區道路旁10多盞路燈，長期都不會亮，漁民夜間出海捕魚或返港都得摸黑作業。

漁民何振坤說，漁港興建十多年，近幾年路燈卻時常損壞，西側港區入夜後就烏漆抹黑、伸手不見五指，多次跟公所、縣府反映都沒下文。

施守進則說，過去公共藝術「起飛」下方還有兩盞探照燈，四月間也損壞，最近漁火節夜間LED燈景在11點全數熄滅後，就完全無任何夜間照明，危及漁民出入安全，連海巡署女警夜間巡邏也不敢走進這一區。

彰化區漁會會務部指出，港區因海風大、鹽分重，路燈損壞率會比較高、易時常跳電，今日接獲通報，已立即連絡水電人員前往檢修漁會當初爭取設置的四盞路燈。

農業處副處長郭至善表示，針對漁民反映，近日將召集漁民及相關單位會勘，就照明不足部分，增加照明燈光並修復原有照明設備，以保障漁民夜間作業安全。

(中時)