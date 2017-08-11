王功漁港西側路燈逾半年不亮 漁民摸黑作業
位在王功漁港西側海堤、燈塔通往王者之弓橋的港區道路路燈，逾半年都不亮，港區內停靠上百艘船筏，漁民抱怨每天都得摸黑出海或返港；彰化縣農業處表示近日將召集漁民及相關單位會勘修復。
2017王功漁火節上周風光落幕，今年煙火秀加上萬盞LED燈，兩天創下32萬次人潮，但漁民卻吐槽，漁港西側約500公尺長港區道路旁10多盞路燈，長期都不會亮，漁民夜間出海捕魚或返港都得摸黑作業。
漁民何振坤說，漁港興建十多年，近幾年路燈卻時常損壞，西側港區入夜後就烏漆抹黑、伸手不見五指，多次跟公所、縣府反映都沒下文。
施守進則說，過去公共藝術「起飛」下方還有兩盞探照燈，四月間也損壞，最近漁火節夜間LED燈景在11點全數熄滅後，就完全無任何夜間照明，危及漁民出入安全，連海巡署女警夜間巡邏也不敢走進這一區。
彰化區漁會會務部指出，港區因海風大、鹽分重，路燈損壞率會比較高、易時常跳電，今日接獲通報，已立即連絡水電人員前往檢修漁會當初爭取設置的四盞路燈。
農業處副處長郭至善表示，針對漁民反映，近日將召集漁民及相關單位會勘，就照明不足部分，增加照明燈光並修復原有照明設備，以保障漁民夜間作業安全。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。